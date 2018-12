Fietsnietjes bij stadhuis keren niet meer terug

De fietsnietjes bij het stadhuis keren niet meer terug. Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van de Haagse Stadspartij. “De fietsnietjes zijn vervangen door fietsparkeervakken om te voorkomen dat er weesfietsen achterblijven.”

Het vorige stadsbestuur, waar de Haagse Stadspartij deel van uitmaakte, had toegezegd de fietsnietjes terug te plaatsen. Het huidige stadsbestuur ziet daar vanaf. “De fietsparkeervakken voor het stadhuis zijn bedoeld voor kortparkeerders, mensen die even snel in de bibliotheek of het stadhuis moeten. Voor mensen die wat langer hun fiets willen stallen is er voldoende parkeergelegenheid in de gratis bewaakte stallingen op of onder de grond.”

Het stadsbestuur wijst erop dat de fietsnietjes zijn vervangen door fietsparkeervakken. “Om te voorkomen dat er weesfietsen achterblijven. Dit blijkt goed te werken. De fietsparkeervakken functioneren prima als kortparkeervoorziening. Er is daarom geen reden om fietsnietjes bij te plaatsen.”