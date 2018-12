Kankerverwekkende stof Chroom-6 aangetroffen op vuurtoren Scheveningen

Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren in Scheveningen is het kankerverwekkende middel chroom-6 aangetroffen. Dat bevestigt Rijkswaterstaat, dat zich ontfermt over het onderhoud van vuurtorens, aan AD Haagsche Courant.

Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor het onderhoud aan de 49 meter hoge vuurtoren. De problemen moeten eerst in kaart worden gebracht en samen met het bouwbedrijf moeten veiligheidsmaatregelen worden opgesteld. Tot die tijd liggen de werkzaamheden, waaronder het verven van het iconische bouwwerk, stil. Ook bij vuurtorens in onder andere Burgh Haamstede, Noordwijk en op Vlieland is chroom-6 aangetroffen.

Chroom-6 wordt gebruikt vanwege de roestwerende eigenschap, zoals ook het geval bij de vuurtorens. Als het vrijkomt, is het schadelijk voor de gezondheid en kan het uiteindelijk leiden tot onder andere kanker, zo waarschuwt het RIVM.

Foto: Omroep Scheveningen.