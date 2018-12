Oud-topschaatser Bart Veldkamp ontwikkelt “Bite der bites”

Oud-schaatser Bart Veldkamp uit Den Haag brengt een nieuw tussendoortje op de markt onder de naam I am Bart’s. “Een puur biologisch product vol met groenten, fruit en zaden zonder conserveringsmiddelen en toegevoegde suikers”, vertelt de voormalig wereldkampioen schaatsen op Den Haag FM. Veldkamp heeft de startup opgericht en ontwikkelde het productieproces voor het product volledig zelf.

Veldkamp won één keer goud en twee keer brons op de Olympische Spelen. “Ik heb van kinds af aan al te maken met allergieën, dus let ik altijd extra op mijn voeding. Maar na mijn tijd als schaatser was de routine van regelmatig en verantwoord eten ver te zoeken.”, vond Veldkamp. “Daarom heb ik besloten zelf een goede bite te ontwikkelen voor tussendoor. Ik kan wel zeggen dat dit de bite der bites is.”

Uiteindelijk werd het een hele uitdaging om een alternatief te ontwikkelen. Veldkamp is in 2011, thuis in zijn keuken, gaan experimenteren: bakken, koken en drogen. Nu is het dan eindelijk zover: I am Bart’s gaat de markt op. “Een bite met nul procent junk, bestemd voor iedereen. Met zorg vervaardigd in onze eigen kleine eigen fabriek in Nederland.” aldus Veldkamp.

Luister hier naar het interview met Bart Veldkamp op Den Haag FM.