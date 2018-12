Roetveegpiet steeds populairder in grote steden

CDA fractievoorzitter Karsten Klein stapt in mei op

De roetveegpiet is dit jaar vaker te zien dan voorheen, ook in Den Haag. Dat blijkt uit een het resultaat van een enquête door DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 581 basisschoolleerkrachten. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en omliggende gemeenten wordt 69 procent van de scholen door roetveegpieten bezocht

De toename van het aantal roetveegpieten verschilt enorm per regio, blijkt uit het onderzoek. De grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag krijgen dus meer bezoek van de roetveegpieten, terwijl dat buiten de Randstad op 16 tot 20 procent van de scholen gebeurt. Bij de scholen waar (ook) Zwarte Pieten langskomen zijn de cijfers omgekeerd. Rond de drie grote steden 49 procent, maar buiten de Randstad 90 tot 93 procent.

Landelijk wordt dit jaar bijna een derde van de basisscholen de het sinterklaasfeest vieren bezocht door de Sint en roetveegpieten. Dat is een kleine stijging van 5 procent vergeleken met vorig jaar. Veruit het merendeel van de Nederlandse basisscholen krijgt echter nog steeds ook bezoek van Zwarte Piet, namelijk 83 procent.