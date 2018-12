Veel asbest aangetroffen in voormalige Amerikaanse ambassade

In de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout is een flinke hoeveelheid gevaarlijk asbest aangetroffen. Maar zolang het blijft zitten waar het zit, is er geen gezondheidsrisico, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Twee weken geleden maakte de gemeente bekend dat er een tijdelijke expositieruimte komt in het markante gebouw. Daarnaast is de gemeente in gesprek met marktpartijen over de mogelijkheid om een Escher Musuem in het pand te vestigen.

De marktpartij die uiteindelijk het gebouw koopt, moet dan eerst aan de slag om de asbest te verwijderen. De gemeente denkt dat het saneren hiervan “een doorlooptijd van circa 10 maanden” kent. Het gebouw moet daarvoor deels worden gestript van vloeren, plafons en wanden. Tot die tijd hoeft niemand te vrezen voor zijn gezondheid. “De aanwezige asbest is in de huidige vorm niet schadelijk voor mensen die in het pand aanwezig zijn”, aldus het stadsbestuur.

Gevaar voor de gezondheid

Asbest werd vroeger veel in gebouwen gebruikt als isolatiemateriaal vanwege zijn brandwerende eigenschappen. Pas in de jaren tachtig werd bekend dat bij inademing van asbestvezels mensen het risico lopen ziek te worden. Zo lopen mensen bij inademing een grotere kans om kanker te krijgen. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.

Foto: Barco den Ouden