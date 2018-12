Australische indie pop band Sheppard in het Paard

De Australische band Sheppard, bekend van hun hitsingle ‘Geronimo’ uit 2014, komt naar Europa met hun nieuwe album ‘Watching the Sky’. Op hun tour komt de indie pop band maandag 10 december naar het Paard. “We hebben alleen nog maar in Amsterdam gespeeld en we hebben enorm veel zin om in Den Haag spelen”, vertelt leadzanger en toetsenist George Sheppard op Den Haag FM.

Op het tweede album staat de track ‘Coming Home’, waarmee Sheppard afgelopen zomer weer een hit scoorde. De track deed het niet goed, tot de NOS het lied gebruikte als thema rond hun WK-uitzendingen. “Ik ben daar heel erg blij mee, want ik wilde graag dat het de leadsingle van het album zou worden.” ‘Coming Home’ gaat, zoals de titel doet verwachten, over het weer thuiskomen. “Het spelen over de hele wereld is geweldig, maar we houden er nog steeds van om thuis te komen. We zijn meestal maanden achter elkaar weg en dan missen we veel belangrijke momenten zoals geboortes, huwelijken en sterfgevallen. Dan hebben we veel te bespreken met onze geliefden.”

George belooft er een feestje van te maken in het Paard. “Het wordt een leuke, energieke avond vol liefde en plezier. We horen wel eens verhalen over hoe mensen vrienden voor het leven zijn geworden bij een van onze concerten.” Sheppard treedt maandag 10 december op in de grote zaal van het Paard. Kaarten zijn nog beschikbaar via de website van het Paard.

Luister hier naar het interview met George Sheppard op Den Haag FM.