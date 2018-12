Den Haag krijgt eigen hardloopboek

Hardloopster Maaike Marechal brengt 15 december het nieuwe boek ‘Den Haag RENT’ uit. Het boek bestaat inspirerende verhalen van Haagse hardlopers en vijfentwintig routes langs “de mooiste plekjes van de Hofstad.”

De routes variëren tussen de zes en tien kilometer lang en worden bijgestaan met foto’s en kaarten. Naast een duidelijke routebeschrijving geeft het boek achtergrondinformatie over het gebied die de loper moet motiveren om de route te lopen. ‘Den Haag RENT’ is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen 25 hardlopers, loopgroepen en de atletiekverenigingen in en rond de stad. Het boekje Den Haag RENT is het vijfde in de RENT-reeks. Eerder verschenen de vergelijkbare boeken voor Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Vanaf 15 december is dit boek online te bestellen. De presentatie van het boek is op woensdag 19 december bij Run2Day aan de Herengacht en is vanaf dan ook verkrijgbaar in boekhandels en loopwinkels in en rond Den Haag.