Gebruikers Parkmobile ontvangen mogelijk onterechte boete door fout

Ongeveer 50.000 mensen krijgen mogelijk boete door een fout van de parkeerdiensten Parkmobile en Park-line. De apps hebben door een fout met een update zaterdag 1 december het parkeren niet verwerkt. Zo leek het alsof er op de drukke zaterdag voor sinterklaas duizenden mensen, waaronder in Den Haag, niet hebben betaald voor het het parkeren.

De gebruikers die afgelopen zaterdag tussen 10.55 en 16.00 uur hebben geparkeerd met de app lopen risico op een boete. Dat geldt in Den Haag, maar ook in alle andere gemeenten die bij Nationaal Parkeer Register zijn aangesloten. Grote steden die daar onder vallen zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere. De parkeerdienst heeft alle mogelijk gedupeerde gebruikers per e-mail op de hoogte gesteld. Hoeveel gebruikers daadwerkelijk al een boete hebben gekregen is niet bekend.

De fout is dinsdag gecorrigeerd en alsnog zijn alle transacties verwerkt, laat Parkmobile weten. Met het betaalbewijs in de applicatie kunnen mensen bezwaar aantekenen bij de gemeente, mochten ze onterecht een boete ontvangen. De gemeente is op de hoogte gebracht van de fout en een eventuele stormvloed aan bezwaren.

