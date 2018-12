Groep de Mos wil meer voorzieningen voor ouderen in Kijkduin

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil dat er meer voorzieningen voor ouderen komen in Kijkduin.

Kijkduin wordt momenteel ingrijpend vernieuwd. Er komt een nieuw winkelcentrum met appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De boulevard wordt vernieuwd en het Atlantic Hotel wordt flink verbouwd. Sociale voorzieningen voor met name ouderen ontbreken echter, zegt gemeenteraadslid Janice Roopram. “Mooie plannen voor Kijkduin, maar hoe zit het met zorg en welzijn voor de ouderen? We ontvangen signalen van bewoners die zich enorm zorgen maken. Er is namelijk geen openbare ruimte geïmplementeerd in de plannen voor vernieuwing Kijkduin. Een plek waar men binnen kan lopen voor een kop koffie of een praatje, een plek waar activiteiten worden georganiseerd, een plek waar ouderen verbinden met elkaar.”

Groep de Mos heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. “Ouderen vormen een steeds groter deel van de Haagse samenleving, ook in Kijkduin. In het coalitieakkoord staat vermeld dat Den Haag een internationale koploperspositie heeft als seniorvriendelijke stad en dat zal verder uitgebouwd worden. Dan is ook de inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen van belang.”