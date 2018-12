Haagse gemeente zoekt ‘Puike Plannen’: “We willen Den Haag nog meer op de kaart zetten”

Puike Plannen, een campagne waarbij gemeente Den Haag haar inwoners oproept om met goede ideeën voor de stad te komen, heeft in 3 weken tijd al tientallen inzendingen. Ook grepen verschillende Haagse bedrijven en instituten de campagne aan om met hun eigen ‘puike plan’ naar buiten te treden.

Maar volgens Joop Buyt(foto), juryvoorzitter van de campagne, zijn goede ideeën nog altijd meer dan welkom. “We zoeken ideeën waar we zelf niet op zouden kunnen komen en die Den Haag echt nationaal en internationaal op de kaart zetten”, zegt Buyt dinsdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio. “Denk aan Den Haag als stad van vrede en recht, de stad aan zee die wil werken aan een beter wereld. Hou dat in je achterhoofd als je een plan opstuurt.”

Jury

Een zevenkoppige Haagse jury onder leiding van juryvoorzitter Joop Buyt maakt uit alle inzendingen een selectie van maximaal tien halve finalisten. Zij krijgen de kans om hun puike plan te pitchen aan de jury. Drie finalisten gaan vervolgens strijden om de winst. Zij gaan campagne voeren voor zoveel mogelijk publieksstemmen. Het winnende plan moet door de winnaar binnen een jaar uitgevoerd worden.

Iedereen die ouder is dan achttien jaar en opgegroeid, wonend, studerend of werkend is in Den Haag, mag meedoen met de campagne. Puike Plannen kunnen tot en met vrijdag 7 december ingestuurd worden via de website.

Foto: Roeltje van de Sande Bakhuijzen

