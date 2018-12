Haagse Maria Montessorischool vrijgesproken van discriminatie

De Haagse Scholen, een scholenkoepel voor basisonderwijs, is dinsdagochtend in beroep vrijgesproken van discriminatie. De Maria Montessorischool werd daarvan beschuldigd naar aanleiding van het maken van een klassenfoto op de dag dat het Offerfeest werd gevierd in 2015. Daardoor misten twee meisjes het moment met de schoolfotograaf.

De rechter veroordeelde de school eerder tot het betalen van een schadevergoeding van 500 euro. De ouders eisten 5.000 euro schadevergoeding per kind. Volgens de rechter had de school ‘indirect onderscheid gemaakt’ door de schoolfoto tijdens het Offerfeest te maken. In hoger beroep wijst het gerechtshof er op dat de school de bedoeling had de schoolfotograaf juist erna te laten komen, zodat er geen beletsel was voor leerlingen met een islamitische achtergrond. Het Offerfeest bleek in 2015 alleen een dag later te zijn dan de school dacht, maar dat werd op vlak voor het schoolfotomoment ontdekt.

De scholenkoepel betwistte dit en ging in beroep om uit te leggen dat in de planning rekening was gehouden met feestdagen, ook islamitische, en dat er in dit geval sprake was van een ‘misverstand’. Op een later tijdstip werden de klassenfoto’s en portretten van de meisjes alsnog gemaakt en gratis verstrekt aan de ouders.

Voorkomen in de toekomst

Een woordvoerder van scholenkoepel De Haagse Scholen laat weten blij te zijn met deze uitspraak. “Dit is een bevestiging dat het handelen van de school in eerste instantie onjuist is beoordeeld. Desondanks is het natuurlijk spijtig dat het noodzakelijk was om een dergelijk traject te moeten doorlopen. We trachten te voorkomen dat dergelijke situaties weer kunnen ontstaan.”

Foto: Omroep West