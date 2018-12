Leo Pronk krijgt Stadsspeld voor vele jaren vrijwilligerswerk

Al tien jaar maakt Leo Pronk deel uit van het Wijkberaad in Duindorp. Voor zijn vrijwilligerswerk ontving hij maandagavond de Stadsspeld van wethouder Boudewijn Revis. “Ik heb een grote mond, maar ik moest toch even zoeken naar woorden”, vertelt een trotse Leo Pronk op Den Haag FM.

“Je krijgt waardering voor de vele jaren werk die je doet”, gaat Leo verder. “De wethouder had lovende woorden voor me. Het was een bijzondere avond”, zegt Leo die per 1 januari 2019 aftreedt als voorzitter van het wijkberaad. Op de achtergrond blijft hij zich wel inzetten voor de bewonersvereniging. “Ik denk dat het goed is dat er iemand komt die het van een andere kant bekijkt.”

Dankzij zijn vrijwilligerswerk bij het Wijkberaad Duindorp is Leo ook genomineerd als Haagse Held van het jaar. Dat is overigens niet het enige vrijwilligerswerk dat hij doet. Zo zet Leo zich in voor voetbalvereniging SVV Scheveningen en werkt hij bij Den Haag FM als verslaggever voor het programma Sportsignaal.

Foto: Wijkberaad Duindorp

Luister hier naar het interview met Leo Pronk op Den Haag FM