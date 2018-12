VVD Den Haag: “Ontwerp voor nieuwe vuurtoren op Kijkduin hoort eerder thuis in de Efteling”

Als het aan de projectontwikkelaar FRED Development ligt wordt de vuurtoren op Kijkduin binnenkort veranderd in een koffiepot met op de begane grond een frietzaak. Het ontwerp zorgt voor veel verbazing bij VVD-raadslid Chris van der Helm: “Zoiets hoort eerder thuis in de Efteling”, vertelt hij op Den Haag FM.

Het idee kwam ter sprake op een bewonersavond waarbij Van der Helm aanwezig was. “Iedereen schrok zich rot. De vuurtoren is het symbool van Kijkduin, niemand zit te wachten op een ander ontwerp. Geef het een lik verf en knap het zo op”, zegt het raadslid. Ook wijkvereniging WALBODUIN vindt het veranderen van de vuurtoren geen goed idee.

De vuurtoren is eigendom van FRED Development en het bedrijf kan er in feite mee doen wat ze willen. Toch gaat de Haagse VVD vragen stellen aan het gemeentebestuur. “Ik houd het in de gaten. Dit wordt vervolgd,” belooft een strijdbare Van der Helm.

Luister hier naar het interview met Chris van der Helm op Den Haag FM.