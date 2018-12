Agenten zaak Mitch Henriquez blijven ook in hoger beroep anoniem

De namen van de agenten die in 2015 betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez blijven geheim. Dat heeft het gerechtshof woensdag besloten. Het hof vindt dat de anonimiteit van de verdachten de openbare behandeling van de zaak niet in de weg staat. Ook als de stemmen van de agenten vervormd zijn en de namen niet genoemd worden, is de zaak voor iedereen goed te volgen.

De conclusie van het hof is dat de agenten tijdens het hoger beroep op dezelfde manier aanwezig zijn bij het proces als tijdens de eerste aanleg. Dat houdt in dat ze achter een scherm zitten, hun stemmen zijn vervormd en hun namen niet worden genoemd. De agenten in kwestie worden nog geregeld bedreigd en een van het is met het gezin ondergedoken.

Nabestaanden spreken van een ‘spookproces’, maar de ruimte die de nabestaanden geboden is tijdens de behandeling van de rechtszaak doet geen recht aan die uitspraak, zegt het hof. De identiteitsafscherming van de agenten is volgens het het hof niet in strijd is met de wet en ook niet met de positie van de nabestaanden. Op 1 april gaat de zaak verder in de rechtbank op Schiphol.