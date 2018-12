Geen Pakjesavond maar kerstavond in Theater Dakota

In Theater Dakota is het woensdagavond geen Pakjesavond maar kerstavond. Dan is namelijk de première van het toneelstuk ‘Kerstfeest in de Jordaan’. In het toneelstuk blikken Johnny Jordaan, Tante Leen en Willy Alberti vanuit de hemel terug op de mooie en gezellige kerstdagen in de Jordaan.

Volgens Rob van de Meeberg(foto), die de rol van Johnny Jordaan speelt, is het een groot spektakel. “Het wordt een grote swingende bende. De hele zaal gaat op en neer”, aldus Rob in het programma Haagse Ochtendradio. “Ookal zijn het drie Amsterdamse artiesten die centraal staan in de voorstelling, de liedjes worden in heel Nederland uit volle borst meegezongen.”

Naast Rob van de Meeberg spelen Harry Slinger(Willy Alberti) en Mieke Stemerdink(Tante Leen) de hoofdrollen. De voorstelling is woensdagavond eenmalig in Theater Dakota, daarna volgt een toer door het land. De laatste kaarten zijn hier te bestellen.

Foto: Theater Dakota

Luister hier naar het interview met Rob van de Meeberg op Den Haag FM.