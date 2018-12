Gelukscaravan trekt door Den Haag om buurtgenoten met elkaar te verbinden

In december zou je zomaar een ‘gelukscaravan’ tegen kunnen komen. De hele maand trekt de caravan die onderdeel is van initiatief Vraagelkaar door de wijken om buurtgenoten met elkaar te verbinden. Woensdag stond de caravan op de Loosduinse markt.

In de caravan proberen de inspiratie coaches van Vraagelkaar mensen aan elkaar te koppelen op basis van gemeenschappelijke interesses. “Dat kunnen mensen zijn die met iemand naar een museum willen of die bijvoorbeeld samen de hond willen uitlaten”, vertelt Fatos Ipek-Demir van Vraagelkaar.

In Den Haag voelt ongeveer vijftig procent van de bevolking zich eenzaam of ernstig eenzaam. “We voorzien heel erg in de uitdaging dat we naar elkaar moeten omkijken”, zegt Ipek-Demir. De gelukscaravan trekt nog de hele maand door Den Haag.

