WINACTIE: Gratis naar De Jeugd van Tegenwoordig op maandag 24 december in het Paard

Haagse India Sardjoe winnaar Nederlands kampioenschap Breakdance

Meer in

De Haagse breakdancer India Sardjoe is dit weekend tijdens de finale van de Nederlandse Breakdance League (NBL) Nederlands kampioen geworden in de categorie gevorderden t/m 12 jaar. De 12-jarige heeft zich daarmee gekwalificeerd voor het evenement Paris Battle Pro in Frankrijk.

De 12-jarige Sardjoe, beter bekend als B-girl India, won afgelopen seizoen al twee voorrondes én de halve finale van deze Nederlandse Breakdance League. Tijdens de finale werd ze uitgeroepen tot beste breakdancer van Nederland t/m 12 jaar. De overwinning kwam voor Trainer Ton Steenvoorden niet als een verrassing. “India is op de dansvloer een echte killer en stopt pas wanneer zij de jury, het publiek én haar tegenstander heeft overtuigd dat zij de betere danser is. Ze is gedisciplineerd, zelfverzekerd, heeft techniek, ritme en een hele natuurlijke flow en energie.”

India vertegenwoordigt Nederland op 23 februari tijdens de Paris Battle Pro.

Foto: Raemy Abdelsalam.