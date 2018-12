WINACTIE: Gratis naar ‘Tim Akkerman sings The Boss’ in Paard op 15 december

HTM Jaarregeling 2019: veel veranderingen voor de bus

De nieuwe jaardienst van de HTM voor 2019 gaat aanstaande zondag 9 december in. De grootste veranderingen hebben betrekking op de buslijnen, in het bijzonder bussen 18 en 23. Ook zijn er een paar nieuwe buslijnen: de 20, de sneldienst 27 en de uitbreiding van het Nachtnet.

De route van bus 23 in Rijswijk door de muziekbuurt vervalt. De bus rijdt voortaan van Scheveningen Noord naar het nieuwe eindpunt halte Colijnplein bij winkelcentrum De Savornin Lohmanplein. In de zomerperiode eindigt de route wel in Kijkduin.

Bus 22 rijdt voortaan door via Station Hollands Spoor, Rijswijk Station naar Rijswijk De Schilp.

Bus 18 tussen Clingendael en De Schilp komt te vervallen. Op het deel van de route van Station Den Haag Centraal naar Rijswijk rijden bus 22 en 29. De halten Laan van Clingendael, Breitnerlaan en Van Alkemadelaan komen echter te vervallen. De route van Den Haag Centraal naar Duinzigt wordt door bus 20 en 29 overgenomen.

Nieuw

Bus 20 is een nieuwe buslijn die rijdt van Station Den Haag Centraal via het HMC Bronovo naar Duinzigt. Ook bus 27 is nieuw. Deze sneldienst rijdt tijdens de spits vanaf Den Haag Zuidwest via de Leyweg, Haagse Markt, Station Hollands Spoor, Den Haag Centraal Station naar Station Mariahoeve.

Bus 28 rijdt van Den Haag Zuiderstrand naar Station Den Haag Centraal en tijdens de spits door naar Voorburg Station.

De nachtbussen vanuit het centrum naar de omliggende wijken en gemeenten en wordt vanaf vrijdag 14 december uitgebreid naar Voorschoten, Wassenaar, Vroondaal en de Binckhorst.

Onveranderd

De lijnen 21, 24, 25, 26, 31, 61 blijven het zelfde. De omleidingsroute voor bus 24 duurt nog tot medio april volgend jaar. Ook de bussen 31 en 61 die tram 1 vervangen blijven voorlopig rijden. Voor de trams verandert er niets aan de route. Meer informatie is te vinden op de website van de HTM.

Foto: Richard Mulder

Conclusie