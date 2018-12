Nachtburgemeester gebruikt Bar-Zonder-Bier om mening over Haags nachtleven te peilen

Nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch opent woensdagmiddag de ‘Bar-Zonder-Bier’. Tussen 12.00 en 14.00 uur staat hij met zijn team bij de Haagse Hogeschool om de meningen te peilen over het Haagse nachtleven.

“We willen horen wat de studenten van het Haagse nachtleven vinden”, zegt Sjoerd in het programma Haagse Ochtendradio. “We verzamelen ervaringen en tips van de studenten om te kijken waar we het komende jaar mee aan de slag kunnen.” Het is de bedoeling dat de nachtburgemeester dit soort bijeenkomsten vaker gaat organiseren. “We gaan het uittesten bij studenten. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer doelgroepen waar we benieuwd naar zijn.”

De Bar-Zonder-Bier staat woensdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur in het atrium van de Haagse Hogeschool. Donderdagmiddag staat S op dezelfde tijd in de centrale hal van Hoge School Inholland. Naast de Bar zonder bier is er ook een informatiestand van het Paard. Het Jongeren Informatie Punt(JIP) is ook aanwezig om voorlichting te geven over veilig gebruik van drank en drugs.

Luister hier naar het interview met nachtburgemeester Sjoerd van Schuylenburch op Den Haag FM.