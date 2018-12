WINACTIE: Gratis naar ‘Tim Akkerman sings The Boss’ in Paard op 15 december

Politie-invallen in Haagse horecagelegenheden

Tijdens de grote landelijke politie-actie tegen de ‘Ndrangheta’, een tak van de Italiaanse maffia, zijn onder andere invallen geweest in Den Haag. Naast Den Haag waren er invallen in Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Zoetermeer, Tegelen en Sittard.

De politie deed de invallen in horecagelegenheden als pizzeria’s en hotels. In totaal werd twee miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en 3.000 tot 4.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Bij de actie werden negentig mensen opgepakt.

De Ndrangheta is een maffiaorganisatie uit Calabrië, Zuid-Italië en is actief over de hele wereld waaronder Nederland. Ze staan bekend als machtigste criminele organisatie van Italië.