Rechtszaak tegen doodrijder Haagse Gitta uitgesteld

De rechtszaak tegen de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de Haagse Gitta Scheenhouwer, is uitgesteld tot januari. Dat melden verschillende media in Australië.

De 27-jarige Gitta kwam 12 augustus in Melbourne om het leven toen ze op haar fiets werd doodgereden door de bestuurder van een gestolen auto, die vervolgens op de vlucht sloeg. Een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd later opgepakt. Hij was herkend op opsporingsfoto’s. De man wordt onder meer roekeloos rijden met de dood tot gevolg, het niet verlenen van hulp en diefstal ten laste gelegd.

De rechtszaak is uitgesteld omdat de resultaten van airbagtests niet binnen zijn, melden Australische media. Rechter Suzanne Cameron merkte vervolgens op dat de airbags pas een week geleden naar een testlocatie in het buitenland zijn gestuurd. De rechter verwijt politie en justitie getreuzel. De zaak gaat 23 januari verder.