Samantha laat imago en bijnaam Barbie voorgoed achter zich

Samantha de Jong neemt afscheid van haar bijnaam Barbie en wil voortaan niet meer zo genoemd worden. “Ik heb mijn blonde look achtergelaten in Schotland en ga verder als Samantha de Jong en ga mij richten op mijn herstel en mijn twee lieve kindjes”, meldt ze op Instagram.

Haar kinderen Milano wonen nu bij hun vader. Naast de naamsverandering heeft de Haagse realityster ook haar blonde haren gekleurd, om te bedrukken dat ze van haar oude imago afstapt. Samantha is na een zestien weken lange behandeling in een kliniek in Schotland weer thuis. Ze zegt een zware tijd te hebben gehad in de kliniek die zich richt op verslavingsproblematiek, maar dat het wel allemaal de moeite waard is geweest.

Samantha vertrok afgelopen zomer naar Schotland voor de behandeling nadat ze zichzelf van het leven probeerde te beroven.

(Zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar)

Foto: Gera Nieland