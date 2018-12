“Spreeuwen Huijgenspark waarschijnlijk vergiftigd door de Taxus”

De dode spreeuwen in het Huijgenspark zijn zeer waarschijnlijk vergiftigd door de Taxus. Dat meldt Vogelopvang de Wulp naar aanleiding van de resultaten die naar voren zijn gekomen uit het toxicologisch onderzoek.

Spreeuwen zijn gek op de rode, zoete besjes van de Taxus maar moeten wel oppassen: Bijna alle delen van de boom bevatten de zeer giftige stof taxine. “Bij het toxicologisch onderzoek zijn natuurlijke giffen (en de afbraakproducten) in de weefsels gevonden uit de taxus”, schrijft het asiel dinsdagavond op Facebook. “Aangezien de stof niet in het vruchtvlees van de besjes voorkomt (maar wél in de blaadjes, takken en pitjes) word momenteel nog verder uitgezocht hoe het gif in de beestjes terecht gekomen zou kunnen zijn. De pitjes worden normaliter gewoon uitgepoept en is voor de taxus juist de manier om te vermeerderen. Onderzoeken lopen dus nog!!”

De afgelopen maanden zijn er bijna 350 dode spreeuwen aangetroffen in het Huijgenspark. De dode dieren zijn door verschillende organisaties onderzocht, maar daarbij werd de doodsoorzaak niet gevonden. Omdat niet werd uitgesloten dat de zangvogels werden vergiftigd was er een tijdelijk uitlaatverbod voor honden van kracht.

