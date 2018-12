Universiteit houdt toegangscontroles wegens spanningen rond Zwarte Piet

Universiteit Leiden Campus Den Haag houdt woensdag toegangscontroles bij de ingang op de locatie Wijnhaven. De universiteit doet dit omdat er een demonstratie stond gepland die is afgeblazen. De organisatie van Kick Out Zwarte Piet kon de veiligheid niet garanderen.

Het college van bestuur kondigde deze toegangscontroles aan via een mail aan de studenten. “Voorwaarde is wel dat dit bebat, over welke kwestie ook, fatsoenlijk wordt gevoerd, en dat (persoonlijke) beledigingen, bedreigingen, discriminatie en dergelijke niet tolerabel zijn. We krijgen signalen binnen die niet passen bij het voeren van een vrij debat”, staat in de mail.

Via Facebook hadden rond de 400 studenten aangegeven naar de bijeenkomst te willen komen. Voorstanders van Zwarte Piet kondigden vervolgens weer aan op 5 december een tegendemonstratie te houden. Omdat de organisatie van de demonstrantie de veiligheid niet kon garanderen werd de bijeenkomst afgelast. De studenten hebben alsnog veiligheidsmaatregelen geëist omdat zij vonden dat de dreiging daarmee niet was afgedaan.

Foto: OSeveno (wikipedia)