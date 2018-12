WINACTIE: Gratis naar De Jeugd van Tegenwoordig op maandag 24 december in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het concert van De Jeugd van Tegenwoordig op maandag 24 december in het Paard.

Tien jaar geleden zette De Jeugd Van Tegenwoordig zichzelf met ‘Watskeburt’ in één keer op de kaart. Inmiddels zijn we een decennium en vele hits als ‘Sterrenstof’, ‘Get Spanish’ en ‘Een Barkie’ verder en is De Jeugd een vaste waarde in de Nederlandse muziekwereld. Begin dit jaar verscheen alweer het zesde album ‘Luek’ maar daar bleef het niet bij.. De groep verraste namelijk de fans in november met nog een plaat genaamd ‘Anders (Different)’ én de mededeling dat dit de laatste plaat in het Nederlands is. In het Paard trakteren Willie Wartaal, Vjeze Fur, Faberyayo en Bas Bron de bezoekers niet alleen op de bekende hits maar ook op nieuw materiaal.

Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg voor het concert van De Jeugd van Tegenwoordig in het Paard op maandag 24 december. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Foto: Branko Collin.

Kaartje kopen? Klik hier.

