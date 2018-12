Brandweerkazerne Laak zamelt eten in voor Voedselbank Haaglanden

De brandweerkazerne Laak aan de Waldorpstraat zamelt eten in voor de Voedselbank Haaglanden zodat zo veel mogelijk mensen de kerstdagen feestelijk en met voldoende eten kunnen doorbrengen. “Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor een mooie kerst voor de mensen die het lastig hebben in de stad”, vertelt brandweerman en initiatiefnemer Ferry de Jong op Den Haag FM.

Ferry beleeft aan den lijve dat er genoeg Hagenaars zijn die het niet breed hebben of zelfs onder de armoedegrens leven. De brandweerlieden van de kazerne Laak rukken voornamelijk uit in de wijken Spoorwijk, Molenwijk en Laakkwartier. “We werken in een omgeving waar aardig wat arme mensen wonen en wanneer we uitrukken komen we ook bij hen thuis. Dan zie je dat sommige mensen het best lastig hebben.”¬†Donaties voor de Voedselbank Haaglanden zijn voor 19 december in te leveren bij de kazerne Laak. Denk dan aan houdbare levensmiddelen als jam, appelmoes, pakken sap, thee en koffie. “Liever geen verse of gekoelde producten of speelgoed”

Overdag is iedereen tussen 8.00 en 17.00 uur welkom om eten langs te brengen. Op 7, 11, 15 en 19 december is er zelfs buiten die uren nog iemand om het voedsel aan te nemen. “We hopen dat andere kazernes in de stad en daarbuiten zich ook willen aansluiten bij deze inzamelingsactie.”

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Ferry de Jong op Den Haag FM.