Hobbemaplein zondag deels afgesloten voor reconstructie dodelijke steekpartij

Een deel van het Hobbemaplein wordt zondag afgesloten om een reconstructie te kunnen maken van een dodelijke steekpartij, die op 17 juli plaats vond in de islamitische slagerij El Amal. De 43-jarige Farid kwam destijds om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 32-jarige man uit Afghanistan. Beide mannen werkten in de slagerij.

De reconstructie is nodig omdat er geen camerabeelden van de steekpartij zijn. Aan de hand van de aanwijzingen van de verdachte en een getuige wordt de steekpartij in de winkel nagespeeld. De reconstructie begint zondag om 10.00 uur, waarbij de slagerij aan het Hobbemaplein wordt afgeschermd van het publiek. “De omgeving wordt ruim afgezet”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Minsterie.

De 43-jarige Farid werd 17 juli meerdere keren in zijn bovenlichaam gestoken door zijn collega Izmarai M. in het kleine keukentje van slagerij. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De dader werd een korte tijd na het incident aangehouden in de winkel, na even voortvluchtig te zijn geweest.