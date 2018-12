Mexicaans restaurant Popocatepetl op Buitenhof sluit definitief de deuren

Het Mexicaanse restaurant Popocatepetl aan het Buitenhof gaat dicht, werd woensdag bekend. Horecabeheerder Debuut meldt dat restaurant Stan & Co de plek van zal overnemen en gasten voorzien van ontbijt, lunch en diner.

Volgens Debuut maken horecagelegenheden waar gasten de hele dag terecht kunnen een opmars. Er zijn al vestigingen van Stan & Co in Utrecht, Arnhem en Zeist. De Haagse vestiging gaat volgend jaar open, maar precies wanneer is niet duidelijk.

Popocatepetl sluit tweede kerstdag de deuren. Er zouden nog wel voornemens zijn om het Mexicaanse restaurant elders in de stad te openen. Eerder sloot een resaturant op de Beestenmarkt in Delft al de deuren, maar kwam er geen nieuwe vestiging voor terug.