Sinterklaas het land uit en dus kan de ‘kerstboomgekte’ beginnen

Nu de goedheiligman niet meer in het land is kunnen de voorbereidingen voor kerst echt beginnen. Onmisbaar is natuurlijk de kerstboom. Het zijn daarom drukke tijden bij kerstboomverkoper Robert Beuker op het Goudenregenplein.

“Ik wil altijd zo snel mogelijk een kerstboom in huis hebben, maar ze zeggen dat je moet wachten totdat Sinterklaas weg is. Dus nu het mag heb ik er gelijk een gehaald”, vertelt een klant.