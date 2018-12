Uitlaatverbod Huijgenspark opgeheven

Het tijdelijke uitlaatverbod in het Huijgenspark, waar sinds oktober honderden dode spreeuwen werden gevonden, is sinds donderdag opgeheven. Sinds 23 november zijn geen dode vogels meer aangetroffen in het park. Uit de voorlopige resultaten van een onderzoek blijkt het niet aannemelijk dat het om opzettelijke vergiftiging gaat en mogen honden dus weer worden uitgelaten in het park in de Stationsbuurt.

Uit toxicologisch onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research op verzoek van de gemeente bleek woensdag dat er geen aanwijzingen zijn dat de vogels gestorven zijn door onnatuurlijke vergiftiging. Er zijn sporen van het gif van de taxusstruik en de afbraakproducten hiervan aangetroffen. De eerdere secties van de dode vogels leverden geen resultaten op. Dit geldt ook voor onderzoek naar vergiftiging met rattengif. Verder zijn er geen 5G-testen voor een nieuw netwerk voor mobiele telefonie geweest rondom het Huijgenspark.

Met deze voorlopige uitslag kan de vergiftiging met rattengif uitgeslotenen worden als oorzaak van de spreeuwensterfte. De uiteindelijke uitslag van het toxicologische onderzoek wordt binnen twee weken verwacht.

Foto: Dieren Ambulance Den Haag