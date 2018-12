Wethouder Revis: “Bij een crisis moet je ingrijpen”

Wethouder Boudewijn Revis (VVD, Wonen) presenteert donderdag de ‘Woonagenda’ met maatregelen om de woningcrisis in Den Haag op te lossen. “Die agenda bestaat niet alleen uit leuke maatregelen, maar ze zijn nodig. Bij een crisis moet je ingrijpen”, vertelt de wethouder op Den Haag FM.

“Het is belangrijk om op een goede manier te groeien. We gaan wel woningen bijbouwen, maar dat staat maar voor 1 of 2 procent van de woningen.” Daarmee doelt de wethouder op dat er slim wordt omgesprongen met de 50.000 woningen die de stad al telt. “Daarvan moeten ook weer woningen beschikbaar komen voor mensen die een woning zoeken.”

‘Onmisbare doelgroepen’

Zo wil de gemeente de komende de drie jaar voorrang geven aan de “omisbare doelgroepen” zoals leraren. “We kampen met een groot tekort aan leraren in de stad. Nu kunnen leerkrachten geen baan in Den Haag accepteren omdat ze hier niet kunnen wonen.” Ook bedrijven kunnen een steentje bijdragen door huisvesting voor hun werkgevers te laten bouwen, stelt Revis voor.

Vrije sector

Ook in de vrije sector gaan spaanders vallen. “Als iemand in de vrije sector een huis wil huren van onder 950 euro per maand, zal die een vergunning moeten aanvragen. De gemeente toets of het inkomen daarbij past en geeft dan de vergunning.” Deze “zware maatregelen” vallen liberale VVD’er rauw op het dak. “Het is belangrijk dat we deze maatregel nemen. We doen dit voor drie jaar en kijken dan of het heeft geholpen. Als het dan niet meer nodig is, stoppen we er mee.”

De wethouder gaat de komende maanden gebruiken om de plannen met de gemeenteraad te bespreken. “Ik wil hier goed voor zitten met de raad, want hier is een breed draagvlak voor nodig.” Voor de zomer nog hoopt Revis dat de ‘Woonagenda’ wordt goedgekeurd om “Den Haag weer beter leefbaar te maken.”

Luister hier naar het interview met Boudewijn Revis op Den Haag FM.