Wethouder Revis presenteert aanpak van woningcrisis

Te weinig koopwoningen, te weinig middeldure en sociale huurwoningen en geen woonruimte voor starters. “Het is crisis op de woningmarkt. Daar hebben de stad en de maatschappij last van”, aldus wethouder Boudewijn Revis van Wonen. Met een fors pakket aan maatregelen wil hij daarom de woningmarkt openbreken.

Donderdag presenteert hij de ‘Woonagenda’ waarin tal van maatregelen die de problemen moeten. In de nota staat dat nog eens 20 procent uit middeldure huur moet bestaan. De helft daarvan mag tussen de 710 en 850 euro per maand kosten; de andere helft tussen 850 en 950 euro. De gemeente gaat ook in contracten met ontwikkelaars vastleggen dat deze huizen pas na 20 jaar mogen worden verkocht.

Een andere nieuwe maatregel is dat er verband tussen huurprijs en inkomen wordt vastgelegd. Een huurder mag alleen een woning tot 950 euro gaan huren als die tot maximaal 55.000 of 60.000 euro verdient. Deze maatregel moet er voor zorgen dat bestaande huurwoningen in het middensegment beschikbaar blijven voor huishoudens met een middeninkomen.

Starters, leraren, politie- en zorgmedewerkers

Starters worden geholpen omdat zij vaak moeilijk een huis vinden vanwege bijvoorbeeld strenge hypotheekregels. Daarom wordt 5 procent van de vrijkomende sociale woningbouw voor deze groep gereserveerd en via verloting verdeeld. Den Haag wil ook leraren, politiemensen en verpleegkundigen gaan helpen een huis te vinden. Volgens Revis is het onbestaanbaar dat deze groep hier niet kan wonen. Daarom moeten er experimenten komen om hen te helpen. Zij krijgen voorrang op een sociale woning in bepaalde complexen. “Den Haag is de eerste stad die dit op een grote schaal gaat doen”, stelt de wethouder.

Woonwagens

De afgelopen tijd was er in heel Nederland protest van woonwagenbewoners. Zij vinden dat er te weinig plek voor hen is. Zij voelden zich daarin gesterkt in een uitspraak van de Nationale Ombudsman. In de nieuwe nota wordt in Den Haag een einde gemaakt aan wat in jargon het ‘uitsterfbeleid’ heet. De gemeente gaat op zoek naar nieuwe plekken voor woonwagens. Waarschijnlijk worden de bestaande kampen uitgebreid.

Mensen die blijven hangen in een sociale huurwoning kunnen dan hogere huurverhoging krijgen, vindt de wethouder. Om dat mogelijk te maken moet worden gelobbyd bij het Rijk. Bovendien wordt bekeken of mensen uit de regio voorrang kunnen krijgen boven mensen van buiten.

Foto: Den Haag Marketing