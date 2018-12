Banketbakkerij Maison Kelder vertrouwt niet in Binckhorst als woon- werkgebied

De Binckhorst moet de komende jaren veranderen van een bedrijventerrein in een woon- werkgebied. De toekomstplannen kregen woensdag groen licht van de gemeenteraad. “De toekomstige bewoners krijgen vast prachtige huizen, maar ik denk dat het later problemen gaat opleveren”, vertelt directeur Bob Kaptein van banketbakkerij Maison Kelder op Den Haag FM.

“Het is mooi dat wethouder Revis zegt dat er geen vuiltje aan de lucht is, maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen blij wordt van kleding die ruikt naar speculaas”, zegt de bakker die zijn fabriek op de Binckhorst heeft. “De toekomst zal moeten uitwijzen wat voor overlast er gaat komen en hoe ernstig die is.” Wethouder Boudewijn Revis stelde donderdag nog dat de plannen gemaakt zijn in overleg met de bedrijven in het gebied. “Ik heb ingesproken in de raad en aangegeven wat ik er van vind, maar het antwoord luidde dat het probleem wel meevalt.”

In 2001 is Maison Kelder juist uit een woonwijk verhuisd omdat ze er achter kwamen dat wonen en werken in een gebied problemen oplevert. “Als we een ‘negen tot vijf’ kantoor waren had het nog gekund, maar een bakkerij is een ander verhaal.” Nogmaals verhuizen ziet Kaptein niet zitten, maar hij houdt de optie open. “Dat is dan misschien buiten Den Haag, maar we gaan nooit uit de Haaglanden weg”, belooft Kaptein stellig.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het interview met Bob Kaptein op Den Haag FM.