Boek over familiegeschiedenis Wieteke van Dort vanaf zondag in de winkel

Het boek ‘Kind van twee culturen’ over de Haagse actrice en zangeres Wieteke van Dort ligt vanaf zondag in de winkels. Het is volgens 75-jarige Wieteke meer dan een biografie “Het boek gaat in mijn familiegeschiedenis terug naar het jaar 1800”, zegt Van Dort op Den Haag FM.

“Het is een prachtig boek geworden”, vertelt Wieteke, landelijk bekend geworden als haar alter ego Tante Lien, in het programma Haagse Ochtendradio. “De schrijver, Hans Visser, heeft er zo’n dertig jaar aan gewerkt om alles op een rijtje te krijgen.” Het boek beschrijft onder andere hoe Wieteke op veertienjarige leeftijd vanuit voormalig Indië naar Nederland kwam. “Als ik als Tante Lien op het podium sta vertel ik altijd dat ik met de boot naar Holland kwam. Maar in werkelijkheid gingen we gewoon met het vliegtuig hoor.”

De presentatie van het boek ‘Kind van twee culturen’ van Hans Visser wordt zondagochtend van 11.00 tot 12.00 uur officieel gepresenteerd bij Van Stockum aan het Spui. De schrijver leest stukken voor uit het boek en Wieteke van Dort zingt een aantal toepasselijke liedjes. De toegang is gratis.

Luister hier naar het interview met Wieteke van Dort op Den Haag FM.