Haagse acteur Achmed Akkabi krijgt bedreigingen vanwege homo-rol

In 2013 speelde Haagse acteur Achmed Akkabi een homo in de Nederlandse film Chez Nous. Nu, vijf jaar na dato, is er een rel ontstaan rondom de film. Een groot aantal Marokkaanse Nederlanders valt over het feit dat de acteur een homo speelt in de film.