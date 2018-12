Liever Lokaal: Study in The Hague, de leukste gratis app voor studenten

Haagse trouwfotograaf Gabriel Scharis beste van de Benelux

De Haagse fotograaf Gabriel Scharis mag zich de beste bruidsfotograaf van de Benelux noemen. Hij is als eerste geëindigd in fotowedstrijd de Masters of Wedding Photography.

De jaarlijkse verkiezing wordt over meerdere rondes gehouden en een internationale jury bepaalde dat Scharis de beste drie finalisten is. In de laatste ronde wist de 34-jarige Hagenaar de Belg Yves Schepers en Brabandse Dianne Bouman te verslaan. Ruim 450 trouwfotografen deden mee aan de competitie. Wat de wedstrijd bijzonder maakt, is dat alle deelnemers per ingestuurde foto een bedrag moeten betalen.

Volgens Scharis is het belangrijk om te allen tijden je aandacht erbij te houden. “Bruiloften zijn vaak heel druk en hectisch, maar het gevaar is dat je niet de tijd neemt om een goede foto te maken. En dus niet op dat moment even koffie aan het drinken zijn of naar de wc gaan”, aldus Scharis.