Internationaal jeugdtoernooi ADO Den Haag keert terug

Het internationaal jeugdtoernooi wat ADO Den Haag in het verleden altijd organiseerde keert terug naar Den Haag. Dat hebben ADO-directeur Mattijs Manders en wethouder Richard de Mos tijdens een handelsmissie in China met clubeigenaar United Vansen afgesproken.

De laatste keer dat het toernooi georganiseerd werd, was in 2014. Toen ging het alleen niet door omdat er geen accommodatie gevonden kon worden. “Samen werken we aan een betere sportbeleving in onze stad. In het Zuiderpark was het roemruchte Internationaal Jeugdtoernooi altijd een spektakel. De laatste jaren kwam de klad erin, waardoor nieuwe edities uitbleven”, aldus de Mos. De terugkeer van het toernooi betekent dat de elite van de Europese én Chinese voetbalclubs zich gaan laten zien in de stad.

Niet alleen de wethouder is blij met de terugkomst van het internationaal jeugdtoernooi, ook ADO-directeur Mattijs Manders is tevreden. “De wethouder en ik gaan nu vanuit Den Haag aan de slag om jaarlijks het jeugdvoetbaltoernooi te organiseren. Ik ben heel blij dat we samen hebben besloten dat het aanbod van ADO Den Haag nog meer onderdeel wordt van het toeristisch aanbod voor de Chinezen die naar Den Haag komen.” Daarnaast wordt er onderzocht of het internationaal jeugdvoetbaltoernooi in de toekomst ook in Beijing kan worden gehouden.