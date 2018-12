Liever Lokaal: Study in The Hague, de leukste gratis app voor studenten

Tekst door Yolanda Weevers van De Hofpas.

Studeer jij in Den Haag? Heb jij dan al de handigste studentenapp van Den Haag gedownload?

Met de app van Study in The Hague kan je namelijk heel gemakkelijk alle informatie vinden die je nodig hebt. Van het openbaar vervoer tot gezondheidszorg en van woningaanbod tot de leukste uitgaansgelegenheden. Alles zit in één app. Download de app en krijg toegang tot alle informatie en profiteer ook van voordeel en korting.

Welke deals je zoal ontvangt?

Hart Beach: 1,5 uur vrij surfen inclusief materiaal en bier voor €9,95.

Eat Company: Panini en jus of smoothie voor €4,95.

Bar Eleven: Drie bier of wijn en hotwings voor €9,95.

Balanzs Yoga: Maand-vijfrittenkaart €30.

Grand Café Ziezo: Diverse dagdeals zoals maandag een studentenhap voor €6 en dinsdag shotjes van de kaart voor €2,75.

Papa’s Kitchen And Drinks: Tweede biertje gratis.

Anna’s Bar: Tweede biertje gratis. Koop een Lannister Gold bier op tap en krijg er een flesje gratis bij.

Hofhouse: Barnyard Burger met gegrilde spek en cheddar kaas, frietjes en een glas bier/fris voor €9,50.

Minglemush: Kornuit-bier voor €2 op maandagavond studentenavond en elke dag koffie, espresso/thee voor €1 en cappuccino of latte/verkeerd voor €1,50.

FloatCenter: Dertig procent korting op een single float sessie (€27,65 op maandag tot en met woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur).

Spar City Korte Poten: Belegd broodje/panini met cola voor €3,75.

Maison The Barber In My Zone: Knipbeurt voor twee personen voor €25 (€12,50 per persoon).

COMM: Entree Museum voor Communicatie voor €7,50 i.p.v. €14,50 en een video-cv pitch filmpje voor €50.

Dudok: Twee ontbijt compleet voor de prijs van één (€12,50 van 09.30 tot 17.00 uur, vooraf reserveren).

Café De Stad: Een fles huiswijn voor €14 (rood/wit/rosé).

Resto van Harte: Vier keer diner voor €14.

Download nu gratis de app! Klik hier voor Android en hier voor Apple.