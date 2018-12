Liever Lokaal: Study in The Hague, de leukste gratis app voor studenten

Marathondienst voor Armeense gezin duurt al ruim 1000 uur

De non-stop kerkdienst in kerk- en buurthuis Bethel is inmiddels de mijlpaal van 1000 uur voorbij. Vrijwilligers vanuit heel Nederland en daarbuiten houden een estafettedienst om te voorkomen dat het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan wordt uitgezet. Volgens Derk Stegeman, de coördinator van het kerkasiel, hebben de vrijwilligers in de kapel het duizendste uur als een bijzonder moment beleefd.

“Het is niet iets waar we naar uitkeken toen we startten”, zegt Stegeman. “Het is bijzonder dat we die duizend uur halen met zoveel steun en betrokkenheid van anderen. Daar zijn we dankbaar voor.” Toen de dienst zo’n zes weken geleden begon hadden de organisatoren geen hoge verwachtingen. “We begonnen met het idee, dat we het op eigen kracht toch minstens een week moesten kunnen volhouden”, aldus Stegeman. “Als dan na een paar dagen predikanten en voorgangers van buiten Den Haag zich aansluiten, dan geeft dat op een bepaalde manier ook kracht en moed om dat vol te houden.”

Ondank de 1000 uur durende dienst en de meer dan 550 vrijwilligers die helpen is staatssecretaris Mark Harbers niet van gedachte veranderd. “Ze hebben al vele malen te horen gekregen dat ze Nederland moeten verlaten. Ze hadden opvang in een gezinslocatie, zijn daar zelf vertrokken. Deze keuze hebben ze zelf gemaakt. Het lijkt me tamelijk uitzichtloos.”

Foto: Etienne Oldeman