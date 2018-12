Banketbakkerij Maison Kelder vertrouwt niet in Binckhorst als woon- werkgebied

Sticker op voordeur moet dieren redden in geval van brand

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Haagse gemeenteraad wil dat de gemeente speciale stickers gaat verstrekken die moeten voorkomen dat dieren onnodig omkomen bij brand. “Met een simpele sticker op de voordeur communiceer je naar de brandweer wat hoeveel dieren je in huis hebt,” vertelt raadslid Robin Smit op Den Haag FM.

Smit verwacht dat de stickers vele dierenlevens kunnen redden. “Je ziet af en toe dat de brandweer dieren redt of juist andersom: dat er dieren zijn omgekomen bij een brand.”, zegt hij. “De bekende ‘nee-nee-sticker’ wordt ook al door de gemeente verstrekt, waarom deze dan niet?”, vraagt Smit zich af.

De PvdD wil van het college weten wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente voor het uitdelen van deze stickers en heeft vragen gesteld. Ook wil Smit laten onderzoeken of de stickers naar dierenwinkels, maneges en dierenopvangcentra kunnen worden gestuurd. “Zo beschermen we alle dieren in Den Haag.”

Foto: Gemeente Den Haag

