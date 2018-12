Hotel Den Indes hoort bij ‘Leading Hotels of the World’

Surfschool The Shore wint MKB Den Haag Dunea Duurzaamheidsprijs

Surfschool The Shore heeft donderdagavond de MKB Den Haag Dunea Duurzaamheidsprijs gewonnen. De duurzame surfschool en ontmoetingsplek in Scheveningen nam het op tegen De Haagse Zwam en Green2Live.

Met de onderscheiding wil Dunea samen met MKB Den Haag duurzaam ondernemen in de stad stimuleren. Bedrijven die meededen aan de competitie moesten aantonen dat ze innovatief bezig zijn op het gebied van duurzaamheid. De jury, bestaande uit diverse Haagse duurzaamheidsexperts, koos The Shore unaniem als winnaar omdat duurzaamheid écht in de genen van deze organisatie zit. “De eigenaren van The Shore hebben duurzaam ondernemen doorgevoerd tot in elke vezel van hun onderneming en zijn zo een inspirerend voorbeeld voor andere Haagse Ondernemers”, aldus juryvoorzitter Roel Lenoir.

The Shore ontvangt naast een oorkonde een geldprijs van 2.500 euro. Een bestemming voor de geldprijs is al gevonden. “Iets wat al lang op ons verlanglijstje staat is een composteermachine. We vinden ons mooie biologische afval eigenlijk te goed voor de Swill-container, en zouden het het liefst ter plekke verwerken tot compost”, aldus Hans van den Broek, mede-eigenaar van The Shore.