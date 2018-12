WINACTIE: Gratis naar ‘Tim Akkerman sings The Boss’ in Paard op 15 december

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het uitverkochte concert ‘Tim Akkerman sings The Boss’ op zaterdag 15 december in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Na een dik uitverkochte show in de Kleine Zaal komt Tim Akkerman met een ‘Homecoming Show’ naar de Grote Zaal. Als je hem een beetje kent, dan weet je dat hij een enorme Bruce Springsteen-fan is. Zijn songs, zijn prachtige teksten, maar vooral zijn uitmuntende live performance is een grote inspiratiebron voor de Haagse singer/songwriter. Op 15 december brengt Tim, inclusief voltallige band, een ode aan The Boss. Voor Tim is het altijd al een droom geweest om de liedjes van Springsteen live te performen. De avond wordt dan ook gevuld met klassiekers, maar ook met de intieme kant van The Boss.

