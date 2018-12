WINACTIE: Gratis naar Behind the Music met Spike (DI-RECT) in het Paard

‘Van de koele meren des doods’, ‘Kinderen van Aleppo’ en ‘Glans en Geluk’ zondag in Kunstlicht op Den Haag FM

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de voorstelling ‘Van de koele meren des doods’, de vertelling ‘Kinderen van Aleppo’, en de opstelling ‘Glans en Geluk – Kunst uit de Wereld van de Islam’ (foto) in het Gemeentemuseum

‘Van de koele meren des doods’, van Frederik van Eeden, is een beroemde literaire klassieker uit de negentiende eeuw. Het is onlangs bewerkt tot een tijdloos verhaal over liefde, met actrice Hanne Arendzen in de hoofdrol. Dinsdag is het stuk te zien in de Koninklijke Schouwburg.

De vertelling ‘Kinderen van Aleppo’ van acteur en regisseur George Tobal volgt drie vreedzame studenten die de straten opgingen voor meer vrijheid in Syrië. Allen met eigen beweegredenen, maar wel met één doel: Vrijheid. Woensdag in Theater aan het Spui.

De expositie ‘Glans en Geluk – Kunst uit de Wereld van de Islam’ in het Gemeentemuseum laat aan de hand van zo’n 300 voorwerpen islamitische kunst uit de periode van 900 tot 1900 zien. In Kunstlicht wordt de expositie toegelicht door conservator Suzanne Lambooy.

Verder in het programma de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Mounir Raji (Visionary Agency)