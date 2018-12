WINACTIE: Gratis naar ‘Tim Akkerman sings The Boss’ in Paard op 15 december

Vrijwilligers in het zonnetje gezet tijdens Haagse Helden Gala

Den Haag is vijf helden rijker. Peter Claassen, Bep van de Hoogenband, Matthy Hector, Paul Kisner en Jeanine Ackermann zijn vrijdag uitgeroepen tot Haagse Held van het jaar. Daarnaast reikte de jury de Haagse Hulde uit: dé waarderingsprijs voor vrijwilligersorganisaties.

Voor de verkiezing konden Haagse vrijwilligersorganisaties hun beste vrijwilliger nomineren. Uit alle aanmeldingen werden door een jury vijftien vrijwilligers in vijf verschillende categorieën gekozen (Buurt & Omgeving, Cultuur, Onderwijs & Jeugd, Sport en Zorg & Welzijn). De uiteindelijke keuze lag in de handen van het Haagse publiek.

De vijf winnaars werden tijdens het Haagse Helden gala in het Ibis Hotel aan de Jan Hendrikstraat in de schijnwerpers gezet, en ontvingen naast de eretitel Haagse Held van het jaar een bijzonder beeld, ontworpen door Zinderin Kunst, een kunstwerkplaats in Den Haag voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook kregen ze twee overnachtingen aangeboden in een Ibis hotel naar keuze in de Benelux.