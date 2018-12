WINACTIE: Gratis naar Behind the Music met Spike (DI-RECT) in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor Behind the Music met Spike (DI-RECT) op zondag 16 december in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

In samenwerking met het online video en interview platform FaceCulture presenteert Paard de eerste Haagse editie van ‘Behind the Music’ met als hoofdgast niemand minder dan Spike! Tijdens het evenement blikt Martin Kuiper van FaceCulture samen met de gitarist van DI-RECT en Frontman van The Deaf terug op zijn carriere aan de hand van oude FaceCulture-interviews met hem. Daarnaast interviewt Kuiper, host van de avond, een aantal (prominente) personen dichtbij Spike over de gitarist. De fragmenten vormen de rode draad voor een interactieve avond met een grote rol voor het publiek. Een avond zonder taboes en met misschien wel antwoorden op al je prangende vragen.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor ‘Behind the Music’ met Spike op zondag 16 december in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

