Mr Probz en Lucky Fonz III in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Mr Probz en Lucky Fonz III (foto).

Lucky Fonz was ooit een gabber, toen hij later muziek ging maken kwam er vooral folk uit, zijn nieuwste single lijkt echter weer een beetje dansbaar. Zondagavond hoor je deze song, net als vers werk van Zoetermeerder Mr. Probz.

Meer nieuwe releases zijn er van Gucci Mane, King Princess, Stefflon Don, Pitou, Charlotte Gainsbourg, John Mellencamp, de Italiaanse zangeres LP en een Cure-cover door Phoebe Bridgers. De Top 3 is deze week omgedoopt tot TIP 3 in het kader van de Haagse Song van het Jaar met onder meer Aap Noot Mies en Vince John.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).