Brandweer waarschuwt voor steeds meer spontaan ontbrandende accu’s elektrische voertuigen

Accu’s van elektrische scooters, fietsen en hoverboards vliegen steeds vaker spontaan in de brand, waarschuwt de brandweer Haaglanden. In de Adriaan Coenenstraat op Scheveningen gebeurde dat zondag met een elektrische scooter, die volledig afbrandde.

Exacte cijfers zijn bij de Veiligheidsregio Haaglanden niet niet bekend. De brandweer denkt wel te weten hoe het zo ‘spontaan’ kan gebeuren. “Als je elektrische fiets omvalt, kan de accu beschadigd raken zonder dat je het merkt. Hierdoor kan een chemische reactie ontstaan en die kan dus spontaan een brand veroorzaken”, legt brandweerwoordvoerder Wilco van der Hee uit.

In Kwintsheul in het Westland ging het in augustus goed mis toen daar de accu van een hoverboard ontplofte. Daardoor kreeg een jongen stukjes brandend plastic op zijn arm en moest hij vanwege brandwonden worden behandeld in de ambulance en moest uiteindelijk mee naar het ziekenhuis.