Delano mag blijven als ballenjongen bij ADO Den Haag

De 12-jarige Delano is niet weggestuurd bij ADO Den Haag als ballenjongen, meldt persvoorlichter van de club Ronald van der Geer. Delano werd zondag tijdens de wedstrijd tegen De Graafschap van zijn plek gehaald. “Hij is de volgende keer gewoon weer welkom als ballenjongen”, aldus Van der Geer.

Nadat de jongen zondag een bal de tribune met fanatieke ADO supporters op had getrapt speelden zij vervolgens een tijdje met de bal. Daarna werd hij door de hoofdsteward van het veld gehaald. Al snel nadat Delano was weggehaald door ADO, ontstonden de geruchten dat hij geen ballenjongen meer mocht zijn bij de club. Het voorval was volgens veel supporters het hoogtepunt tijdens de saaie wedstrijd die in 0-0 eindigde.

Tijdens de tweede helft krijgt de ballenjongen zelfs een eigen spandoek met de tekst “DelaNo Hooligan” om te hem te steunen en te getuigen dat hij geen hooligan is. Daarnaast werd er ook een handtekeningenactie georganiseerd om Delano zijn erebaantje terug te geven. Achteraf blijkt er niets waar van de geruchten, blijkt uit de reactie van Ronald van der Geer.

Deze held,ballenjongen Delano (12jr oud) gaf supporters Midden Noord een bal zodat ze zichzelf konden vermaken tijdens de baggerwedstrijd #ADOgra Gevolg is dat hij werd weggehaald door steward en nooit meer ballenjongen mag zijn…zie fb https://t.co/Vt3s5EUq75 @FootballCulture pic.twitter.com/jgmpJvXN7s — Rene GGH (@Rene_ggh) 8 december 2018

Foto: Richard Mulder