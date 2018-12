Directeur Feest aan Zee blikt alvast terug op afgelopen feestjaar Scheveningen

Directeur Henk Scholten van Feest aan Zee betreurt het feit dat de grote evenementen Scheveningen Light Air Show en de Light Walk niet door konden gaan. “Het is ontzettend spijtig voor de toeschouwers en verschrikkelijk voor de organisatie die hier zo lang en hard aan hebben gewerkt,” vertelt Scholten op Den Haag FM.

De twee afgelaste show waren onderdeel van het grote slotakkoord van Feest aan Zee, 200 jaar badplaats Scheveningen. Het weer gooide roet in het eten voor deze evenementen. “Dat betekent niet dat het jaar als een nachtkaars uitgaat. We hebben op dit moment nog de lichtprojecties op de Ridderzaal en het Kurhaus. Die zijn wegens succes zelfs verlengt.” Volgens Scholten is de wens van de organisatie om een nieuwe datum te vinden voor de Light Air Show met vuurwerk en stuntvliegtuigen. “Misschien is het beter om in mei of juni te proberen aangezien de kans op storm dan iets kleiner is.”

Het feest voor Scheveningen komt bijna ten einde, maar Scholten is blij met wat het afgelopen jaar heeft betekend voor de badplaats. “Scheveningen stond altijd al wel een beetje op de kaart, maar dit jaar kreeg ook de combinatie met Den Haag samen de aandacht.”

Foto: Anne Reitsma

Luister hier naar het interview met Henk Scholten op Den Haag FM.