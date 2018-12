Duindorp zet mascotte Vlampie in om vreugdevuur-record te verbreken

Zoals ieder jaar staan de laatste weken van het jaar in Scheveningen en Duindorp weer in het teken van de vreugdevuren. Duindorp zet dit jaar in de strijd om de hoogste stapel een nieuw wapen in: Vlampie de mascotte.

“Eigenlijk gek dat we nu pas voor het eerst een mascotte hebben, elk evenement ter wereld heeft een mascotte”, zegt organisator van het vreugdevuur en bedenker van Vlampie André den Heijer op Den Haag FM. “We zijn alweer druk aan het collecteren om er een spectaculair feest van te maken, we hopen dat Vlampie daar extra aan bijdraagt. De hele wijk is weer enthousiast.”

Duindorp begint zoals elk jaar op Tweede Kerstdag om 22.00 uur met het opbouwen van de stapel. “Vlampie legt de eerste pallet neer”, zegt André. “Op nieuwjaarsnacht steekt hij het vuur ook aan. We hopen met Vlampie ons eigen record te verbreken.”

